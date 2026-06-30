وزیراعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو آیت اللہ خامنہ ای کے جنازے میں شرکت کریں گے

پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی نمازِ جنازہ اور آخری رسومات میں شرکت کے لیے تہران کا دورہ کریں گے۔
وزیراعظم شہباز شریف کا دورہ: رپورٹ کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ساتھ 2 جولائی کو تہران پہنچیں گے، جہاں وہ جنازے میں شرکت کے علاوہ ایرانی قیادت سے تعزیتی ملاقاتیں بھی کریں گے۔
بلاول بھٹو زرداری کی شرکت: پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بھی ایران کے مرحوم سپریم لیڈر کی نمازِ جنازہ میں شرکت کا باقاعدہ فیصلہ کر لیا ہے۔