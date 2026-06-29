پاکستان میں سونے کی قیمت میں ایک بار پھر کمی، فگئیی تولہ قیمت 4 لاکھ 29 ہزار روپے کے قریب پہنچ

پاکستان میں سونے کی قیمت میں ایک بار پھر کمی، فی تولہ قیمت 4 لاکھ 29 ہزار روپے کے قریب پہنچ گئی
پاکستان میں سونے کی قیمت میں ایک بار پھر نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی ہے، جس کے بعد 24 قیراط سونے کی فی تولہ قیمت تقریباً 4 لاکھ 29 ہزار روپے کے قریب آ گئی ہے۔ عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمتوں میں کمی کے اثرات مقامی صرافہ بازار پر بھی پڑے، جس کے باعث فی تولہ اور 10 گرام سونے کی قیمتوں میں بھی کمی دیکھی گئی۔
ماہرین کے مطابق بین الاقوامی سطح پر سونے کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ، امریکی ڈالر کی قدر اور سرمایہ کاروں کے رجحانات مقامی مارکیٹ پر براہِ راست اثر انداز ہوتے ہیں۔ صرافہ بازار کے تاجروں کا کہنا ہے کہ اگر عالمی مارکیٹ میں یہی رجحان برقرار رہا تو آئندہ دنوں میں قیمتوں میں مزید کمی بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے۔