بھارت ویمنز ٹی20 ورلڈ کپ سے باہر، آسٹریلیا کے ہاتھوں شکست کے بعد سفر ختم

آسٹریلیا نے فیصلہ کن میچ میں بھارت کو شکست دے کر ویمنز ٹی20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر کر دیا۔ اس ناکامی کے بعد بھارتی ٹیم کا ٹورنامنٹ میں سفر اختتام پذیر ہوگیا، جبکہ آسٹریلیا نے شاندار کارکردگی کے ساتھ اگلے مرحلے کے لیے اپنی جگہ مضبوط کر لی۔
بھارتی بیٹنگ لائن آسٹریلوی بولرز کے سامنے خاطر خواہ کارکردگی نہ دکھا سکی، جبکہ آسٹریلیا نے بیٹنگ اور بولنگ دونوں شعبوں میں بہترین کھیل پیش کرتے ہوئے اہم کامیابی حاصل کی۔ اس شکست کے ساتھ ہی بھارت کی ٹائٹل جیتنے کی امیدیں بھی دم توڑ گئیں، جبکہ آسٹریلیا نے ایک بار پھر بڑے مقابلوں میں اپنی برتری ثابت کر دی۔