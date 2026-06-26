یو اے ای میں ہنگامی الرٹ، شہریوں کو محفوظ پناہ گاہوں میں جانے کی ہدایت

متحدہ عرب امارات (یو اے ای) میں سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر ہنگامی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، جس کے تحت شہریوں اور رہائشیوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے ضرورت پڑنے پر قریبی محفوظ پناہ گاہوں میں منتقل ہونے کی ہدایت کی گئی ہے۔
حکام نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ صرف سرکاری ذرائع سے جاری ہونے والی ہدایات پر عمل کریں، غیر مصدقہ خبروں اور افواہوں سے گریز کریں اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں متعلقہ اداروں کے ساتھ مکمل تعاون کریں۔
انتظامیہ کے مطابق متعلقہ ادارے صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں اور عوام کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ایمرجنسی الرٹس پر نظر رکھیں اور کسی بھی غیر معمولی صورتحال میں فوری طور پر مقامی حکام کی ہدایات پر عمل کریں۔