دمشق میں کیفے دھما کے میں 4 افراد جاں بحق

شام کے دارالحکومت دمشق میں جسٹس پیلس کے قریب ایک کیفے کے اندر دھماکے کے نتیجے میں کم از کم چار افراد ہلاک اور 11 دیگر زخمی ہو گئے ہیں، وزارت صحت کے مطابق۔
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