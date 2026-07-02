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    پاکستان نے ایران کے ساتھ تجارت بڑھانے کے لیے برآمدی ادائیگیوں کے قواعد میں عارضی نرمی کر دی

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    پاکستان نے ایران کے ساتھ تجارتی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے برآمدی ادائیگیوں کے قواعد میں عارضی نرمی کر دی ہے۔

    حکام کے مطابق اس اقدام کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان تجارت کو آسان بنانا اور کاروباری لین دین میں حائل رکاوٹوں کو کم کرنا ہے۔

    سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ اس پالیسی کے تحت برآمد کنندگان کو ادائیگیوں کے نظام میں زیادہ سہولت فراہم کی جائے گی، تاکہ ایران کے ساتھ دو طرفہ تجارت کو وسعت دی جا سکے۔

    ماہرین کے مطابق یہ فیصلہ علاقائی تجارت کو مضبوط بنانے اور معاشی تعلقات میں بہتری کے لیے اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے۔

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