پاکستان نے بھارت کو شکست دے کر ای اسپورٹس نیشنز کپ 2026 کے لیے کوالیفائی کر لیا

پاکستان نے بھارت کو شکست دے کر ایسپورٹس نیشنز کپ 2026 کے لیے کوالیفائی کر لیا
پاکستان نے ایسپورٹس نیشنز کپ 2026 کے ڈوٹا 2 کوالیفائر میں بھارت کو 2-1 سے شکست دے کر ٹورنامنٹ کے مرکزی مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔
یہ مقابلہ جنوبی اور مشرقی ایشیا کے ریجنل کوالیفائر کا حصہ تھا، جس میں پاکستان نے بھارت کے خلاف ایک اہم لوئر بریکٹ فائنل جیت کر ٹاپ 2 میں جگہ حاصل کی۔ اس فتح کے ساتھ پاکستان نے ریاض، سعودی عرب میں ہونے والے مین ایونٹ کے لیے کوالیفکیشن حاصل کر لی، جو 2 سے 8 نومبر 2026 تک منعقد ہوگا۔
پاکستان نے ٹورنامنٹ میں شاندار کارکردگی دکھائی۔ ٹیم نے پہلے بنگلہ دیش کو 2-0 سے شکست دی، جبکہ بعد میں منگولیا کے ہاتھوں 2-0 سے ہار کا سامنا بھی کیا۔ دوسری طرف بھارت نے بھی بنگلہ دیش کو ہرایا لیکن پاکستان کے خلاف فیصلہ کن میچ میں 2-1 سے شکست کھا کر باہر ہو گیا۔