حکومت نے مری ایکسپریس وے میں 70 کلومیٹر توسیع کی منظوری دے دی ہے، جس کا مقصد مری اور گردونواح میں سفری سہولتوں کو بہتر بنانا اور ٹریفک کے بڑھتے ہوئے دباؤ کو کم کرنا ہے۔
حکام کے مطابق اس توسیعی منصوبے سے نہ صرف سیاحتی مقامات تک رسائی آسان ہوگی بلکہ علاقے میں معاشی سرگرمیوں اور سیاحت کو بھی فروغ ملے گا۔ منصوبے کے تحت نئے روٹس، جدید انفراسٹرکچر اور بہتر سڑکوں کی تعمیر شامل ہوگی۔
سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ منصوبہ مرحلہ وار مکمل کیا جائے گا اور اس کے دوران معیار اور حفاظتی اقدامات کو خاص طور پر مدنظر رکھا جائے گا۔
یہ فیصلہ ملک میں بنیادی ڈھانچے کی بہتری اور سیاحت کے فروغ کے لیے ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔