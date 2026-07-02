سوات کی سیف اللہ جھیل میں افسوسناک حادثہ، کشتی الٹنے سے پانچ سیاح جاں بحق

سوات کے علاقے کالام میں واقع سیف اللہ جھیل (مہوڈنڈ) میں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جہاں سیاحوں سے بھری ایک کشتی الٹ گئی۔ حادثے میں ایک ہی خاندان کے کم از کم پانچ افراد جاں بحق ہو گئے۔
ریسکیو ٹیموں، پولیس اور مقامی رضاکاروں نے موقع پر پہنچ کر لاشیں نکال لیں جبکہ ایک لاپتہ مسافر کی تلاش کا کام جاری رہا۔ کشتی چلانے والا شخص شدید زخمی حالت میں زندہ بچ گیا، جسے فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔
حکام کے مطابق حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں جبکہ جھیل میں کشتی رانی کے حفاظتی اقدامات مزید سخت کرنے کی ہدایت بھی جاری کی گئی ہے۔
خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی اور وزیراعلیٰ سہیل آفریدی نے واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے اور ریسکیو آپریشن کو تیز کرنے کے ساتھ ساتھ ممکنہ غفلت کی مکمل جانچ کا حکم دیا ہے۔