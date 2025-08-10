پیسوں کی بچت کے حوالے سے اے سی آن رکھنا زیادہ فائدہ بند یا وقتاً فوقتاً بند کرنا؟

ہم میں سے اکثر ایسے لوگ جن کے گھروں میں اے سی ہے، بجلی کے بِلوں سے تنگ آگئے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے اے سی مسلسل چلتے رہنے سے زیادہ پیسوں کی بچت ہوتی ہے یا کبھی کبھی بند کردینے سے؟
اگر صرف پیسوں کی بچت کے زاویے سے دیکھا جائے تو عام طور پر وقتاً فوقتاً اے سی بند کرنا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے لیکن یہ “کیسے” اور “کب” بند کیا جائے، اس پر بھی منحصر ہے۔
دراصل اے سی کو مسلسل چلانے سے کمپریسر بار بار چلتا ہے تاکہ درجہ حرارت کو برقرار رکھ سکے اور یہ عمل بجلی زیادہ کھاتا ہے۔
اگرچہ ہر بار آن کرنے کے بعد شروع کے کچھ منٹ زیادہ بجلی لگتی ہے لیکن مسلسل آن رکھنا مجموعی طور پر زیادہ مہنگا پڑتا ہے، خاص طور پر زیادہ گھنٹوں کے لیے۔
علاوہ ازیں اگر کمرہ مناسب حد تک ٹھنڈا ہو چکا ہے تو اے سی بند کرنے سے بجلی کا میٹر تیزی سے گھومنا رک جاتا ہے۔ بار بار آن/آف کرنے سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ ہر اسٹارٹ پر اے سی زیادہ کرنٹ کھینچتا ہے۔
اے سی میں تھرموسٹیٹ یا ٹائمر موڈ استعمال کرنا یا درجہ حرارت 25–26 پر سیٹ کریں تاکہ کمپریسر خود بخود وقفہ لے۔ اسی طرح اگر آپ کچھ گھنٹوں کے لیے کمرے میں ہیں تو درجہ حرارت معتدل (24–26 °C) رکھیں اور اے سی کو Eco یا Energy Saver موڈ پر چلائیں۔
علاوہ ازیں اگر آپ ایک سے دو گھنٹے کے لیے کمرے سے جارہے ہیں تو اے سی بند کر دیں۔ اگر آپ دن بھر گھر سے باہر رہتے ہیں تو واپسی سے 15–20 منٹ پہلے اے سی آن کردیں۔ یہ فنکشن ان اے سی ہوتا ہے جن میں سمارٹ پلگ یا ٹائمر موجود ہو۔
کارآمد فارمولا یہ ہے کہ چھوٹے وقفوں (30–60 منٹ) کے لیے اے سی آن رکھنا زیادہ سستا پڑتا ہے اور لمبے وقفوں (2 گھنٹوں) کے لیے بند کرنا بھی زیادہ فائدہ مند ہے۔