تازہ تر ین
سائنس و ٹیکنالوجی

پیسوں کی بچت کے حوالے سے اے سی آن رکھنا زیادہ فائدہ بند یا وقتاً فوقتاً بند کرنا؟

ہم میں سے اکثر ایسے لوگ جن کے گھروں میں اے سی ہے، بجلی کے بِلوں سے تنگ آگئے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے اے سی مسلسل چلتے رہنے سے زیادہ پیسوں کی بچت ہوتی ہے یا کبھی کبھی بند کردینے سے؟

اگر صرف پیسوں کی بچت کے زاویے سے دیکھا جائے تو عام طور پر وقتاً فوقتاً اے سی بند کرنا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے لیکن یہ “کیسے” اور “کب” بند کیا جائے، اس پر بھی منحصر ہے۔

دراصل اے سی کو مسلسل چلانے سے کمپریسر بار بار چلتا ہے تاکہ درجہ حرارت کو برقرار رکھ سکے اور یہ عمل بجلی زیادہ کھاتا ہے۔

اگرچہ ہر بار آن کرنے کے بعد شروع کے کچھ منٹ زیادہ بجلی لگتی ہے لیکن مسلسل آن رکھنا مجموعی طور پر زیادہ مہنگا پڑتا ہے، خاص طور پر زیادہ گھنٹوں کے لیے۔

علاوہ ازیں اگر کمرہ مناسب حد تک ٹھنڈا ہو چکا ہے تو اے سی بند کرنے سے بجلی کا میٹر تیزی سے گھومنا رک جاتا ہے۔ بار بار آن/آف کرنے سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ ہر اسٹارٹ پر اے سی زیادہ کرنٹ کھینچتا ہے۔

اے سی میں تھرموسٹیٹ یا ٹائمر موڈ استعمال کرنا یا درجہ حرارت 25–26 پر سیٹ کریں تاکہ کمپریسر خود بخود وقفہ لے۔ اسی طرح اگر آپ کچھ گھنٹوں کے لیے کمرے میں ہیں تو درجہ حرارت معتدل (24–26 °C) رکھیں اور اے سی کو Eco یا Energy Saver موڈ پر چلائیں۔

علاوہ ازیں اگر آپ ایک سے دو گھنٹے کے لیے کمرے سے جارہے ہیں تو اے سی بند کر دیں۔ اگر آپ دن بھر گھر سے باہر رہتے ہیں تو واپسی سے 15–20 منٹ پہلے اے سی آن کردیں۔ یہ فنکشن ان اے سی ہوتا ہے جن میں سمارٹ پلگ یا ٹائمر موجود ہو۔

کارآمد فارمولا یہ ہے کہ چھوٹے وقفوں (30–60 منٹ) کے لیے اے سی آن رکھنا زیادہ سستا پڑتا ہے اور لمبے وقفوں (2 گھنٹوں) کے لیے بند کرنا بھی زیادہ فائدہ مند ہے۔


اہم خبریں
فیلڈ مارشل عاصم منیر کا امریکا دورہ، دفاعی قیادت و کمیونٹی سے ملاقاتیں
کوئٹہ: ریلوے ٹریک دھماکا، جعفر ایکسپریس کی 6 بوگیاں پٹڑی سے اتر گئیں
یوکرین علاقہ چھوڑے تو نیٹو میں شمولیت ممکن، یورپی ممالک کی امریکا کو تجویز
ایران: قفقاز میں “ٹرمپ راہداری” قومی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ
اوآئی سی، عرب لیگ کی غزہ پر قبضے کی مذمت
لندن: فلسطین مظاہرے پر پولیس کا کریک ڈاؤن، 466 گرفتار
چین میں چکن گونیا کا پھیلاؤ، ایک ماہ میں 8 ہزار کیسز
ٹرمپ نے آذربائیجان اور آرمینیا میں امن معاہدہ کرا کے جنگ رکوا دی
غزہ پر قبضہ نہیں، حماس سے آزاد کرانے جا رہے ہیں: اسرائیلی وزیراعظم
ٹرمپ کا 15 اگست کو روسی صدر سے ملاقات کا اعلان
تحریک انصاف نے ارکان کی معطلی لاہور ہائیکورٹ میں چیلنج کر دی
جناح ہاؤس اور عسکری ٹاور کیس میں عمر ایوب کی ضمانتیں مسترد
پنجاب کے اسکولوں کی چھٹیوں میں اضافہ، اہم وجہ سامنے آگئی
پی ایس ایل دنیا کی دوسری سب سے دلچسپ فرنچائز لیگ قرار
ناروے کپ جیتنے والے قومی ہیروز کا سندھ اسمبلی میں استقبال
بھارت نے امریکا سے اسلحہ خریداری منصوبہ روک دیا





دلچسپ و عجیب
فواد خان اور وانی کپور کی بالی ووڈ فلم بالآخر ریلیز کےلیے تیار
ایرانی خاتون کا 22 سال میں 11 شوہروں کو قتل کرنیکا انکشاف، وجہ کیا بنی؟
وہ گاؤں جہاں پانی کی خاطر مرد 3 شادیاں کرتے ہیں
برطانیہ میں 1937 کا افسانوی ناول ’ہابِٹ‘ حیرت انگیز قیمت میں نیلام
جینیفر لوپیز کو معروف برانڈ کے اسٹور میں گھسنے سے روک دیا گیا، ویڈیو وائرل
۔20 سالہ نوجوان نے 400 افراد کے ساتھ نیا ملک قائم کرلیا
چیٹ جی پی ٹی نیا ورژن، نوکریوں کا خطرہ
انگلینڈ میں شمالی یارکشائر میں ایک گھر سے 22 انچ لمبا چوہا برآمد
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain