پنجاب کے دیہات میں صفائی کے ساتھ گیس کی فراہمی کا میگا منصوبہ

پنجاب کے ماڈل دیہاتوں میں بائیو گیس پلانٹس کی تنصیب ہو گی، تین ارب کی لاگت سے 25 ماڈل دیہاتوں میں بائیو گیس پلانٹس لگائے جائیں گے۔
پنجاب کے دیہاتوں میں پہلی بار گوبر کولیکشن پوائنٹس بنائے جائیں گے، بائیو گیس پلانٹس کے لیے درکار گوبر کے استعمال سے دیہاتوں میں گندگی کا خاتمہ ہوگا۔
بائیو گیس پلانٹس سے تیار کردہ گیس کمپریس کر کے سلنڈرز میں فروخت کی جائیگی، گیس کی فروخت کے لیے ماڈل دیہاتوں میں سیل پوائنٹس کا قیام ہوگا۔
گیس سلنڈرز کی گھروں تک ڈلیوری بھی کی جائیگی، ویلیج آرگنائزیشن کمیٹی سلنڈرز کی فروخت و سیل پوائنٹس چلائے گی۔