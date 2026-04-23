وزیر داخلہ سندھ کا صوبے میں بین الاقوامی طرز کے دو ٹریننگ سینٹرز کے قیام کا اعلان

کراچی: وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے صوبے میں بین الاقوامی طرز کے دو ٹریننگ سینٹرز کے قیام کا اعلان کردیا۔
شہید بے نظیر بھٹو ایلیٹ پولیس ٹریننگ سینٹر رزاق آباد میں ایک اہم اور پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کے افتتاح کے ساتھ ساتھ ایلیٹ ٹریننگ کورس کی تکمیل پر بھی خصوصی سیشن منعقد ہوا۔
اس موقع پر آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو، ایڈیشنل آئی جی و ڈی آئی جی ٹریننگ، ڈی آئی جیز ایس ایس یو، ایسٹ اور دیگر اعلیٰ پولیس افسران بھی موجود تھے۔ ٹریننگ سینٹر آمد پر ڈی آئی جی ٹریننگ، کمانڈنٹ رزاق آباد اور دیگر افسران نے وزیر داخلہ کا پرتپاک استقبال کیا جب کہ پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔
وزیر داخلہ سندھ نے اس موقع پر پولیس ٹریننگ سینٹر میں نو تعمیر شدہ اینٹی رائٹ ہال، ٹرینیز کے لیے ریزیڈنشل بلاک ’’سی‘‘ فائرنگ رینج کی اپ گریڈیشن اور بلاک ’’سی‘‘ کو مرکزی حصوں سے ملانے والی نئی سڑک کا باقاعدہ افتتاح کیا۔
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ سندھ نے کہا کہ رزاق آباد پولیس ٹریننگ سینٹر میں جدید سہولیات کے اضافے سے تربیتی نظام مزید مؤثر اور مضبوط ہوگا۔
وزیر داخلہ سندھ نے شہید بے نظیر بھٹو ایلیٹ پولیس ٹریننگ سینٹر رزاق آباد میں ایلیٹ ٹریننگ کورس کی تکمیل کے سلسلے میں منعقدہ تقریب کے موقع پر کورس کی کامیاب تکمیل پر شرکاء کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ پیشہ ورانہ تربیت کسی بھی فورس کی صلاحیتوں کو نکھارنے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔
انہوں نے اس امر پر زور دیا کہ جدید تقاضوں سے ہم آہنگ تربیت ہی ایک مؤثر اور قابل پولیس فورس کی ضمانت ہے۔ کورس کی کامیاب تکمیل میں ٹرینرز کی محنت، لگن اور پیشہ ورانہ مہارت قابلِ تحسین ہے، جنہوں نے اہلکاروں کو بہترین انداز میں تربیت فراہم کی۔
تقریب کے دوران تربیت حاصل کرنے والے اہلکاروں نے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا عملی مظاہرہ پیش کیا جسے شرکاء نے سراہا۔ وزیر داخلہ سندھ نے کورس کے کامیاب شرکاء میں اسناد اور شیلڈز تقسیم کیں اور ان کے روشن مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔
وزیر داخلہ سندھ نے شہید بے نظیر بھٹو ایلیٹ پولیس ٹریننگ سینٹر رزاق آباد میں اینٹی رائٹس پلاٹون کا عملی مظاہرہ دیکھا اور جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔
اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ سندھ نے کہا کہ کمانڈنٹ ارم اعوان نے انتہائی شاندار کام کیا ہے اور گزشتہ تربیتی مراحل کے مقابلے میں اس مرتبہ نمایاں بہتری دیکھنے میں آئی ہے۔
انہوں نے کہا کہ اس کامیابی کا سہرا ایڈیشنل آئی جی ٹریننگ، ڈی آئی جی ٹریننگ اور کمانڈنٹ رزاق آباد کو جاتا ہے جنہوں نے ایک ٹیم کی صورت میں مؤثر انداز میں کام کیا۔
وزیر داخلہ سندھ کا کہنا تھا کہ اچھی اور معیاری تربیت ہی ایک بہترین پولیس فورس کی بنیاد ہوتی ہے۔ وزیر داخلہ سندھ نے اعلان کیا کہ صوبے میں دو بین الاقوامی معیار کے پولیس ٹریننگ سینٹرز قائم کیے جائیں گے جس کے لیے پی سی ون کی سفارشات جلد از جلد ارسال کی جائیں۔
وزیر داخلہ سندھ کا مزید کہنا تھا کہ آج جوانوں کا عملی مظاہرہ دیکھ کر انتہائی خوشی ہوئی۔ یہ ایک مؤثر اقدام ہے جس کے ذریعے مشتعل ہجوم اور بلوائیوں کو کنٹرول کرنا ممکن بنایا جاسکتا ہے۔ انہوں نے کہا حکومت سندھ پولیس کو بین الاقوامی معیار کے مطابق ہم آہنگ کرنے میں خصوصی دلچسپی رکھتی ہے۔
ضیاء الحسن لنجار نے یہ بھی کہا کہ صدر پاکستان اور وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایات ہیں کہ پولیس کی تربیت کو جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جائے۔ سندھ پولیس کو سہولیات کی فراہمی ہی کراچی میں پائیدار امن و امان اور ترقی کی ضامن ہے۔
وزیر داخلہ سندھ کہتے ہیں کہ سندھ پولیس کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ کچے کے علاقوں میں بہتری آئی ہے اور اس کامیابی کا سہرا پولیس جوانوں کو جاتا ہے۔ چیلنجز ضرور موجود ہیں لیکن ان کا مقابلہ کرتے ہوئے کامیابی حاصل کی جائے گی۔
انہوں نے ٹریننگ برانچ کی مجموعی کارکردگی کو سراہتے ہوئے بالخصوص شہید بے نظیر بھٹو ایلیٹ پولیس ٹریننگ سینٹر کی کمانڈنٹ ارم اعوان کی کاوشوں کو قابلِ تعریف قرار دیا۔
آخر میں وزیر داخلہ سندھ نے کمانڈنٹ ارم اعوان کے لیے 10 لاکھ روپے انعام کا اعلان بھی کیا۔
اس موقع پر آئی جی سندھ نے کہا ہے کہ ٹریننگ کی اہمیت انتہائی بنیادی ہے اور سندھ پولیس میں تربیت کے نظام کو مزید مؤثر اور جدید بنانے کے لیے مسلسل اقدامات کیے جارہے ہیں۔ بہتر اور معیاری ٹریننگ ہی ایک مضبوط اور پیشہ ور پولیس فورس کی ضمانت ہوتی ہے۔
آئی جی سندھ نے اینٹی رائٹس ٹریننگ کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مشکل اور ہنگامی حالات میں اہلکاروں کی پیشہ ورانہ صلاحیتیں ہی کامیابی کی ضامن بنتی ہیں۔
انہوں نے ٹریننگ سے وابستہ افسران اور جوانوں کو مبارکباد پیش کی اور ان کی کارکردگی کو سراہا۔ انہوں نے کہا سندھ پولیس کو ایک مکمل پروفیشنل فورس بنانے کے لیے جامع حکمت عملی کے تحت کام جاری ہے۔حکومت سندھ اور وزیرِ داخلہ کی رہنمائی میں پولیس فورس کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے۔
آئی جی سندھ کا مزید کہنا تھا کہ ایس ایس یو اور آر آر ایف کو جدید اور ماڈرن یونٹس کے طور پر ترقی دی گئی ہے اور اسی طرز پر ٹریننگ کے نظام کو بھی جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جارہا ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ تربیتی نظام میں مزید جدت لاکر سندھ پولیس کی مجموعی کارکردگی کو بہتر بنایا جائے گا۔