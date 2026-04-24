میٹرک پریکٹیکلز میں نقل روکنے کیلئے بڑا اقدام، لیبز میں سی سی ٹی وی نصب کرنے کا فیصلہ

لاہور بورڈ نے عملی امتحانات میں نقل کی روک تھام کیلئے اہم قدم اٹھاتے ہوئے تمام سائنس لیبارٹریز میں سی سی ٹی وی کیمرے نصب کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔
بورڈ کی جانب سے جاری مراسلے میں ہدایت کی گئی ہے کہ سرکاری و نجی سکولوں کی تمام سائنس لیبز میں کیمرے لگائے جائیں تاکہ امتحانات کے دوران مکمل نگرانی ممکن بنائی جا سکے۔
حکام کا کہنا ہے کہ کیمروں کی تنصیب بروقت مکمل نہ کرنے والے سکول سربراہان کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
لاہور میں 205 سرکاری و پرائیویٹ سکولوں میں میٹرک کے پریکٹیکل امتحانات منعقد ہوں گے، جن کا آغاز 12 مئی سے ہوگا۔
تعلیمی حکام کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد امتحانی نظام کو شفاف بنانا اور نقل جیسے رجحانات کا مکمل خاتمہ کرنا ہے، تاکہ طلبہ کی کارکردگی کا درست اندازہ لگایا جا سکے۔