تازہ تر ین
اہم خبریں

گلگت بلتستان میں 25 سال بعد بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کی تیاریاں

گلگ (23 اپریل 2026): گلگت بلتستان میں 25 سال بعد بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کی تیاریاں جاری ہیں۔

چیف الیکشن کمشنر راجہ شہباز خان کی زیرِ صدارت آل پارٹیز کانفرنس میں بتایا گیا کہ گلگت بلتستان میں 25 سال بعد بلدیاتی انتخابات 14 جون کو ہوں گے جس کے شیڈول کا اعلان جلد کر دیا جائے گا۔

کانفرنس میں انتخابی مہم میں پینا فلیکس اور غیر ضروری تشہیری مواد پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔

آل پارٹیز کانفرنس کے جاری کردہ اعلامیے میں بتایا گیا کہ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے والے امیدواروں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی، بلدیاتی انتخابات میں مجموعی طور پر 1989 ممبران کا انتخاب عمل میں لایا جائے گا۔

اعلامیے میں کہا گیا کہ انتخابات کیلیے 164 یونین کونسلز، 10 ڈسٹرکٹ کونسلز اور 3 میونسپل کارپوریشنز قائم کیے گئے، جی بی میں 3048 پولنگ اسٹیشنز قائم ہوں گے جبکہ 13 ہزار اہلکار فرائض انجام دیں گے، سرکاری ملازمین کو انتخابی مہم میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہوگی جبکہ خلاف ورزی پر کارروائی ہوگی۔


اہم خبریں
گلگت بلتستان میں 25 سال بعد بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کی تیاریاں
دلچسپ و عجیب
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain