ایشیا کپ سے قبل پاکستان ٹیم میں ردوبدل کا امکان

مان کی شمولیت کا بھی قوی امکان ہے، شاداب خان کے نام پر غور نہیں کیا جارہا، ممکنہ کھلاڑیوں کا اعلان اگلے ہفتے اور کیمپ لاہورمیں لگانے کی تجویزہے تاہم حتمی فیصلہ ویسٹ انڈیز سے واپسی پر ہیڈکوچ اور کپتان سلمان آغا کی مشاورت سے کیا جائے گا۔
ذرائع کے مطابق ہیمسٹرنگ انجری کے شکار بائیں ہاتھ کے اوپنر فخر زمان ایک دو ون میں نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں رپورٹ کریں گے جہاں پی سی بی میڈیکل پینل ان کی انجری کا معائنہ کرے گا، اطلاعات کے مطابق فخر زمان کی انجری زیادہ پریشان کن نہیں ہے، اوپنر پرامید ہیں کہ وہ معمول کے ری ہیب سے ہی فٹنس مسائل سے جان چھڑا لیں گے۔
سلیکٹرز کو بھی یقین ہے کہ فخر زمان 3 ملکی سیریز اور ایشیا کپ کے لیے دستیاب ہوں گے تاہم اس کا انحصار ان کی میڈیکل رپورٹس پر ہے، اگر میڈیکل پینل نے اجازت دی تو پھر فخر زمان کولازمی طورپر اسکواڈ میں شامل کیا جاسکتا ہے۔
بولنگ کے شعبے کو مزید مضبوط بنانے کے لیے سلیکٹرز سلمان مرزا کو اسکواڈ کا حصہ بنانے کے حامی ہیں، اس لیے ان کانام ڈارون آسٹریلیا جانے والے اسکواڈ سے واپس لیا گیا ہے، پی ایس ایل کے بعد بنگلہ دیش کے خلاف سیریز میں سلمان مرزا نے متاثر کن پرفارمنس دی ہے۔
3 ملکی ون ڈے سیریز اور ایشیا کپ کے لیے 16 کھلاڑیوں کا انتخاب کیا جاسکتا ہے۔ شاداب خان بدستور سرجری کے بعد ری ہیبلی ٹیشن جاری رکھے ہوئے ہیں، اس لیے وہ ٹرائنگولر سیریز اور ایشیا کپ کیلیے اسکواڈ کا حصہ نہیں ہوں گے، پاکستان، افغانستان اور یو اے ای کی سیریز 29 اگست سے شارجہ میں ہوگی۔
پاکستان اس سیریز میں اپنا پہلا میچ افتتاحی روز افغانستان کے خلاف کھیلے گا، ہر ٹیم دوسری سائیڈ کا 2 مرتبہ سامنا کرے گی جبکہ ٹاپ 2 ٹیمیں فائنل میں جگہ پائیں گی جوکہ 7 ستمبر کو کھیلا جائے گا، ٹرائنگولر سیریز اور ایشیا کپ کی تیاریوں کیلیے تربیتی کیمپ 20 اگست کو متوقع ہے۔
ایشیا کپ کا آغاز 9 ستمبر سے ہوگا، اس ٹورنامنٹ میں پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ 14 ستمبر کو ہوگا، دونوں روایتی حریف ایک ہی گروپ میں شامل ہیں۔