اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس ایک لاکھ 68 ہزار کی سطح عبور کرگیا

کراچی: پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ریکارڈ بننے کا سلسلہ جاری ہے۔

پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں جمعرات کو کاروبار کے آغاز سے ہی تیزی دیکھنے میں آئی اور 100 انڈیکس میں 593 پوائنٹس کا اضافہ ہوا جس سے انڈیکس ایک لاکھ 66 ہزار 233 پر پہنچ گیا۔

کاروبار کے دوران 100 انڈیکس میں مزید تیزی دیکھنے میں آئی اور انڈیکس 2398 پوائنٹس اضافے سے ایک لاکھ 68 ہزار 39 پوائنٹس پر جا پہنچا۔

پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس اس وقت  ایک لاکھ 68 ہزار  260کی سطح پر ٹریڈ کررہا ہے۔

اس سے قبل کاروباری ہفتے کے پہلے اور دوسرے روز بھی اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی دیکھنے کو ملی تھی اور مجموعی طور پر 100 انڈیکس میں 3000 پوائنٹس سے زائد کا اضافہ دیکھا گیا۔


