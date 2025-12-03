ہمارا سارا فوکس پرو ہاکی لیگ پر ہے، کپتان عماد بٹ

پاکستان ہاکی ٹیم کے کپتان عماد بٹ کا کہنا ہے کہ ہمارا سارا فوکس پرو ہاکی لیگ پر ہے، تیاری بڑی اچھی ہے، خامیوں کو دور کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔
ارجنٹائن روانگی سے قبل میڈیا سے بات کرتے ہوئے قومی ہاکی ٹیم کے کپتان نے کہا کہ اس طرح کے ایونٹس سے کھلاڑیوں کا مورال کافی بڑھتا ہے، ہر کھلاڑی بہتر سے بہتر کی کوشش کرتا ہے۔
عماد بٹ نے کہا کہ ہمارا ٹارگٹ اس کے بعد ہونے والی پرو لیگ کے لیے کوالیفائی کرنا ہے۔
یاد رہے کہ پاکستان ہاکی ٹیم عماد بٹ کی قیادت میں آج رات پرو لیگ کیلئے ارجنٹائن روانہ ہوگئی جہاں وہ یورپ کی مشکل اور سخت ٹیموں کے خلاف ایکشن میں ہوگی۔
لیگ میں پاکستان ٹیم 10 دسمبر کو ہالینڈ، 12 دسمبر کو ارجنٹائن اور 15 دسمبر کو دوبارہ ارجنٹائن کے مدمقابل ہوگی۔