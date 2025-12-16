ایپل کے نئے موبائل آئی فون فولڈ کا ڈسپلے اور کیمرہ سیٹ اپ کیسا ہوگا، اس حوالے سے نئی دلچسپ تفصیلات سامنے آگئیں۔
اگلے سال توقع ہے کہ ایپل بھی فولڈ ایبل اسمارٹ فون ڈیوائسز بنانے کی دوڑ میں داخل ہو جائیگا جسے آئی فون فولڈ کا نام دیا جارہ ہے، تاہم اس کے حتمی پروڈکٹ کے نام کی ابھی تک کوئی آفیشل تصدیق سامنے نہیں آئی ہے۔
ایپل کے نئے فولڈایبل ڈیوائس کے بارے میں نئی تفصیلات اب معروف ویب سائٹ ڈیجیٹل چیٹ اسٹیشن کی ویبو پر ایک پوسٹ کے ذریعے سامنے آئی ہیں۔
لیک ہونے والی تفصیلات کے مطابق آئی فون فولڈ میں بائیو میٹرک تصدیق کے لیے سائیڈ ماونٹڈ فنگر پرنٹ سینسر کا استعمال کیاجائے گا، رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ ایپل ڈیوائس میں فیس آئی ڈی شامل نہیں ہوگی اور نہ ہی انڈر ڈسپلے فنگر پرنٹ اسکینر پر انحصار کیاجائے گا۔
ایپل کا نیا موبائل بک اسٹائل کے فولڈ ایبل ڈیزائن کی طرح ہوگا جو فی الحال مارکیٹ میں سب سے زیادہ فولڈ ایبل اسمارٹ فونز استعمال کرتے ہیں۔
مرکزی فولڈنگ ڈسپلے کی پیمائش 7.58 انچ بتائی جارہی ہے اور مبینہ طور پر اس میں انڈر ڈسپلے سیلفی کیمرہ بھی موجود ہوگا، بیرونی کور اسکرین کی پیمائش 5.25 انچ بتائی جارہی ہے اور اس میں سامنے والے کیمرے کے لیے ہول پنچ کٹ آؤٹ بھی شامل ہوگا۔
آئی فون فولڈ میں ڈوئل کیمرہ سسٹم کی خصوصیت کی توقع ہے، بتایا جارہا ہے کہ سینسر میں کم از کم ایک ایم پی 48 ریزولوشن کیمرہ پیش کیا جائے گا، تاہم دوسرے کیمرے کے بارے میں مزید تفصیلات اب تک سامنے نہیں آئیں۔
ماہرین کو توقع ہے کہ آئی فون فولڈ 2026 میں صارفین کےلیے لانچ کیا جائے گا اور فولڈ ایبل اسمارٹ فون مارکیٹ پر اس کے کیا اثرات مرتب ہونگے یہ اس کے لانچ ہونے کے بعد واضح ہوگا۔