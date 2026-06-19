ورلڈ کپ میں نظر آنے والے ترک مداح نے سوشل میڈیا پر نئی بحث چھیڑ دی

فیفا ورلڈ کپ کے دوران اسٹیڈیم میں موجود ایک ترک مداح سوشل میڈیا پر اچانک توجہ کا مرکز بن گیا، جس کی ویڈیو اور تصاویر تیزی سے وائرل ہو رہی ہیں۔
مذکورہ مداح اپنے منفرد انداز، جذباتی ردِعمل اور ٹیم کی بھرپور حمایت کے باعث نشریات میں متعدد بار دکھائی دیا، جس کے بعد سوشل میڈیا صارفین نے اس پر دلچسپ تبصرے اور میمز بنانا شروع کر دیں۔ کچھ صارفین نے اسے ٹورنامنٹ کا "سب سے پرجوش مداح” قرار دیا، جبکہ دیگر نے اس کے انداز کو یادگار قرار دیتے ہوئے مختلف آرا کا اظہار کیا۔
یہ ویڈیو مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر لاکھوں بار دیکھی جا چکی ہے اور فٹبال شائقین کے درمیان نئی بحث چھیڑ دی ہے کہ ورلڈ کپ میں بعض اوقات شائقین بھی کھلاڑیوں کی طرح توجہ کا مرکز بن جاتے ہیں۔