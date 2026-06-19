مظفرآباد میں جے اے اے سی رہنما کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج

مظفرآباد میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی (جے اے اے سی) کے ایک رہنما کے خلاف بغاوت سمیت مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق مقدمہ ریاست مخالف تقاریر، عوام کو اشتعال دلانے اور امن و امان کی صورتحال متاثر کرنے کے الزامات کے تحت درج کیا گیا ہے۔
حکام کا کہنا ہے کہ قانون کے مطابق معاملے کی تحقیقات جاری ہیں اور شواہد کی روشنی میں مزید کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ دوسری جانب جے اے اے سی کے رہنماؤں اور کارکنوں نے مقدمے کو سیاسی انتقامی کارروائی قرار دیتے ہوئے اسے واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔
واقعے کے بعد مظفرآباد میں سیاسی سرگرمیوں میں تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے، جبکہ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔