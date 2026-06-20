سعودی عرب کے بعد قطر میں بھی پاکستان فضائیہ کے اڈے قائم ہوں گے؟

سعودی عرب میں پاکستان فضائیہ کے تعاون کے بعد قطر میں بھی پاکستان فضائیہ کے ممکنہ اڈوں کے قیام سے متعلق خبریں اور قیاس آرائیاں زیرِ گردش ہیں۔ تاہم اس حوالے سے پاکستان یا قطر کی حکومت کی جانب سے تاحال کوئی باضابطہ اعلان یا تصدیق سامنے نہیں آئی۔
دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق پاکستان اور قطر کے درمیان دفاعی تعاون پہلے ہی مختلف شعبوں میں موجود ہے، جن میں فوجی تربیت، مشترکہ مشقیں اور دفاعی مہارت کا تبادلہ شامل ہے۔ اسی تناظر میں قطر میں پاکستان فضائیہ کے کردار سے متعلق اطلاعات نے توجہ حاصل کی ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر مستقبل میں اس نوعیت کا کوئی معاہدہ طے پایا تو اس سے دونوں ممالک کے دفاعی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے اور خطے میں سیکیورٹی تعاون کو فروغ ملے گا۔ تاہم موجودہ صورتحال میں قطر میں پاکستان فضائیہ کے مستقل اڈوں کے قیام کی خبروں کی سرکاری سطح پر تصدیق نہیں ہوئی۔