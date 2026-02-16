تازہ تر ین
ٹی 20 ورلڈکپ: انگلینڈ دلچسپ مقابلےکے بعد اٹلی کو شکست دیکر سپر ایٹ مرحلے میں پہنچ گیا

آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کے 29  ویں میچ میں انگلینڈ نے دلچسپ مقابلےکے بعد  اٹلی کو 24 رنز سے شکست دے دی۔

کلکتہ کے ایڈن گارڈن اسٹیڈیم میں کھیلےگئے میچ میں  انگلینڈ کی ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔

انگلینڈ نے مقررہ 20 اوورز میں ے 7  وکٹ کے نقصان  پر 202 رنز  بنائے۔

انگلینڈ کی جانب سے ول جیکس 53 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ ٹام بینٹن 30 ، فل سالٹ 28 اور سیم کرن 25 رن کے ساتھ نمایاں رہے۔

اٹلی کے گرانٹ اسٹیورٹ اور کرشن کالوگماگے نے دو دو  وکٹیں حاصل کیں۔

203 رنز کے ہدف کے جواب میں اٹلی کی ٹیم نے بھی خوب مقابلہ کیا اور آخری اوورکی آخری گیند پر 178 رنز  بنا کر  آؤٹ ہوگئی۔

اٹلی کی جانب سے بین مینینٹی نے 60،گرانٹ اسٹیورٹ  نے 45 اور جسٹن موسکا نے 43 رنز بنائے۔

انگلینڈ کی ٹیم  اٹلی کو شکست دے کر سپر ایٹ مرحلے میں پہنچنے میں کامیاب ہوگئی۔


