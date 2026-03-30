اداکار فہد مصطفیٰ نے فلم’’ آگ لگے بستی میں‘‘ کی کامیابی کا راز بتا دیا

اس مرتبہ پاکستانی فلموں نے اچھا بزنس کیا خوشی ہے ہماری یہ فلم عوامی توقعات پر پوری اتری ہے، فہد مصطفیٰ
لاہور: پاکستان کے ناموراداکار فہد مصطفیٰ نے فلم ’’آگ لگے بستی میں‘‘ کی کامیابی کا راز بتا دیا۔
تفصیلات کے مطابق عید پر ریلیز ہونیوالی پاکستانی فلم آگ لگے بستی میں کا لاہور میں خصوصی پریمیئر شو منعقد ہوا، جس میں اداکار فہد مصطفیٰ، سہیل احمد ، عماد عرفانی، نادیہ جمیل کرکٹر احمد شہزاد اور دیگر شخصیات شریک ہوئیں۔
اس دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اداکار فہد مصطفیٰ نے کہا کہ اس مرتبہ پاکستانی فلموں نے اچھا بزنس کیا خوشی ہے ہماری یہ فلم عوامی توقعات پر پوری اتری ہے۔
جبکہ اس موقع پر دیگر شوبز شخصیات نے کہا آگ لگے بستی کی کہانی بہت منفرد ہے تمام اداکاروں نے انصاف کیا۔
خیال رہے کہ فلم ’’آگ لگے بستی میں‘‘ کی کاسٹ میں اداکارہ ماہرہ خان ، فہد مصطفیٰ ، ایوب کھوسو، تابش ہاشمی، جاوید شیخ اور دیگر شامل ہیں فلم نے اب تک باکس آفس پرریکارڈ بزنس کیا۔