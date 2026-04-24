عمان میں ملازمین کے اوور ٹائم کے حوالے سے اہم اپ ڈیٹ

عمان میں ملازمین کے اوور ٹائم کے حوالے سے اہم خبر آگئی ہے۔
بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز ایمپلائمنٹ کی پوسٹ کے مطابق سلطنت عمان کا لیبر قانون، جو رائل ڈیکری نمبر 53/2023 کے تحت نافذ کیا گیا ہے، اضافی اوقاتِ کار (اوور ٹائم) کے حوالے سے ایک واضح اور منظم قانونی نظام فراہم کرتا ہے تاکہ کاروباری ضروریات اور کارکنوں کے حقوق کے درمیان توازن برقرار رکھا جا سکے۔
قانون کے آرٹیکل 71 کے مطابق اگر ادارے کی ضروریات کا تقاضا ہو تو آجر ملازم سے اضافی اوقات میں کام لے سکتا ہے، لیکن اس پر واضح حدود مقرر ہیں تاکہ کارکنوں پر غیر ضروری بوجھ نہ پڑے۔ عام کام کے اوقات اور اوور ٹائم ملا کر ایک دن میں کل کام کا دورانیہ بارہ گھنٹے سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔
عام حالات میں اوور ٹائم کام ملازم کی رضامندی سے ہی کروایا جا سکتا ہے۔ اگر ملازم اضافی اوقات میں کام کرتا ہے تو آجر پر لازم ہے کہ وہ اسے اس کے بنیادی اجرت کے مطابق اضافی گھنٹوں کی ادائیگی کرے اور اس کے ساتھ کم از کم 25 فیصد اضافی معاوضہ دن کے وقت کے اوور ٹائم کے لیے اور 50 فیصد اضافی معاوضہ رات کے وقت کیے گئے اوور ٹائم کے لیے ادا کرے۔ متبادل طور پر آجر نقد ادائیگی کے بجائے اضافی کام کے بدلے برابر وقت کی چھٹی بھی دے سکتا ہے۔
اگر اوور ٹائم ہفتہ وار چھٹی کے دن یا سرکاری تعطیل کے دوران کیا جائے تو آجر کو ملازم کو اس دن کی معمول کی اجرت کے علاوہ بنیادی یومیہ اجرت کے برابر اضافی ادائیگی کرنی ہوگی، یا اس کے بدلے ایک متبادل چھٹی فراہم کرنی ہوگی۔
قانون کچھ مخصوص حالات میں ملازم کی پیشگی رضامندی کے بغیر بھی اوور ٹائم کی اجازت دیتا ہے۔ آرٹیکل 72 کے مطابق ایسے حالات میں سالانہ اسٹاک چیک، بجٹ کی تیاری، حسابات کی تکمیل، کمپنی کی بندش یا تصفیہ کے معاملات، یا سیزنل اور پروموشنل سیلز کی تیاری شامل ہو سکتی ہے۔ تاہم ایسی صورت میں اضافی کام کی مدت ایک سال میں پندرہ دن سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، جب تک متعلقہ حکام سے مزید اجازت حاصل نہ کی جائے۔
اسی طرح ہنگامی حالات میں بھی اوور ٹائم لیا جا سکتا ہے، مثلاً کسی بڑے حادثے کو روکنے کے لیے، حادثے کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے، خراب ہونے والی اشیاء کے ضائع ہونے سے بچانے کے لیے یا کسی غیر معمولی کاروباری دباؤ کی صورت میں۔ ان حالات میں قانون زیادہ معاوضہ مقرر کرتا ہے۔ کارکن کو اضافی گھنٹوں کی بنیادی اجرت کے ساتھ کم از کم 50 فیصد اضافی ادائیگی دن کے وقت اور 75 فیصد اضافی ادائیگی رات کے وقت کے اوور ٹائم کے لیے دی جائے گی۔
اگر ایسا لازمی اوور ٹائم ہفتہ وار چھٹی یا سرکاری تعطیل کے دن کیا جائے تو ملازم کو اس دن کی معمول کی اجرت کے علاوہ بنیادی اجرت کے دگنا کے برابر اضافی ادائیگی دی جائے گی، یا اس کے بدلے دو دن کی متبادل چھٹی فراہم کی جائے گی۔
علاوہ ازیں آرٹیکل 73 کے تحت وزیرِ محنت کو اختیار حاصل ہے کہ وہ بعض موسمی کاموں یا مخصوص شعبوں کے لیے کام کے اوقات اور اوور ٹائم کے عام قواعد میں استثنا دے سکے، کیونکہ کچھ صنعتوں میں کام کی نوعیت سال کے مختلف اوقات میں بدلتی رہتی ہے۔