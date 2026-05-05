تازہ تر ین
پاکستان

پاکستان میں عیدالاضحیٰ پر طویل ترین تعطیلات؟

کراچی (5 مئی 2026): پاکستان میں اس بار عیدالاضحیٰ کے موقع پر سرکاری ملازمین طویل ترین چھٹیوں کا مزا اٹھا سکتے ہیں۔

مسلمانوں کا دوسرا بڑا تہوار عیدالاضحیٰ قریب آ رہی ہے۔ حکومت کی جانب سے عید کے موقع پر کئی روز کی عام تعطیل کا اعلان کیا جاتا ہے۔

ماہرین فلکیات کے مطابق اس سال عیدالاضحیٰ بدھ 27 مئی کو ہونے کا امکان ہے، جب کہ حکومت ہر سال عیدالاضحیٰ کے موقع پر 9 ذی الحج سے عید تعطیلات کا اعلان کرتی ہے۔

اگر ماہرین فلکیات کی پیشگوئی درست ہوتی ہے تو سرکاری ملازمین ممکنہ طور پر 9 روز طویل چھٹیوں کا مزا لے سکیں گے۔

عیدالاضحیٰ سے قبل 23 اور 24 مئی کو ہفتہ وار تعطیل ہوگی جب کہ ممکنہ طور پر 26 سے 29 مئی تک عیدالاضحیٰ کی چھٹیوں کا اعلان ہو سکتا ہے جب کہ اس کے بعد 30 اور 31 مئی کو ایک بار پھر ہفتہ اور اتوار کی ہفتہ وار تعطیلات ہوں گی۔

اگر حکومت 25 مئی کی چھٹی کا اعلان نہ بھی کرے تو امکان ہے کہ اپنے جائے ملازمت سے دور بیرون شہر یا بیرون صوبہ رہنے والے ملازمین پیر کی چھٹی لے کر اپنے گھر جائیں گے۔ اس طرح سرکاری ملازمین عیدالاضحیٰ پر ایک ساتھ 9 چھٹیوں کو انجوائے کریں گے۔

 

واضح رہے کہ دنیا بھر کے مسلمان ہر سال 10 ذی الحج کو عیدالاضحیٰ کا تہوار مناتے ہیں اور صاحب استطاعت افراد سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔


اہم خبریں
فیلڈ مارشل کو نوبل انعام کیلیے نامزد کیا جائے، سندھ اسمبلی میں قرارداد جمع
کسی بھی آپریشن سے قبل ایڈز اسکریننگ لازمی قرار دینے کا فیصلہ
رواں سال پاکستان میں ہیٹ ویوز اور شدید بارشوں کا خدشہ، خطرے کی گھنٹی بج گئی
اسلام آباد ہائیکورٹ کا رجٹ بٹ کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کا حکم
وزیراعظم شہبازشریف کا ترکیہ میں سیلاب سے جانی و مالی نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار
عمران خان نے ‘ون کانسٹیٹیوشن ایونیو’ میں اپنا اپارٹمنٹ 4 سال پہلے ہی فروخت کردیا تھا
گریجویٹس کے لیے 60 ہزار روپے ماہانہ وظیفے کا اعلان
دنیا بھر میں پاکستانی پاسپورٹ سروس دوبارہ بحال ہو گئی
مشہور بھارتی اداکار ٹریفک حادثے میں چل بسے
سندھ حکومت نے ماہی گیر برادری کے لیے بڑے فیول سبسڈی پیکیج کی منظوری دے دی
بھارت نے اماراتی شہر پر حملے کو ناقابل قبول قرار دے دیا
عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت گر گئی
بھارت میں برڈ فلو : چکن اور انڈوں کی فروخت اچانک بند
بھارت کی 5 ریاستوں میں انتخابات، تامل ناڈو سے اداکار وجے کی جماعت آگے، مغربی بنگال میں ممتا بینرجی کو شکست
جامعہ کراچی میں سمسٹر امتحانات کے بائیکاٹ کا اعلان
نادرا نے شناختی کارڈ اور ب فارم بنوانے والوں کو نئی گائیڈ لائنز دے دیں





   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain