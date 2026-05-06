غزہ کے لیے امداد کی ترسیل میں تیزی لانی ہوگی، جرمن وزیر خارجہ

جرمنی کے وزیر خارجہ Johann Wadephul نے کہا ہے کہ غزہ میں انسانی امداد کی ترسیل کو فوری طور پر تیز اور بہتر بنایا جانا چاہیے، کیونکہ وہاں انسانی صورتحال انتہائی سنگین ہے۔
برلن میں اسرائیلی وزیر خارجہ کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ غزہ کے دو ملین سے زائد افراد کی حالت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور فوری بنیادوں پر امداد کی فراہمی بڑھانا ناگزیر ہے۔
انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ جاری تنازعات کے باوجود انسانی امداد کو متاثر نہیں ہونا چاہیے اور بین الاقوامی برادری کو اس حوالے سے مؤثر اقدامات کرنے ہوں گے۔
جرمن وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ مغربی کنارے کے کسی بھی حصے کا الحاق جرمنی کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا، اور خطے میں امن و استحکام کے لیے بین الاقوامی قوانین کی پاسداری ضروری ہے۔