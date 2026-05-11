اداکاراؤں کو لباس کے انتخاب میں حدود کا خیال رکھنا چاہیے: فضا علی

پاکستانی اداکارہ و میزبان فضا علی نے پاکستانی اداکاراؤں کو مختصر لباس پہننے کے حوالے سے مشورہ دیا اور کہا کہ انہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ماحول اور ثقافت کو مدنظر رکھنا چاہیے۔

حال ہی میں ٹک ٹاکر سوزین خان کا انٹرویو کرتے ہوئے فضا علی نے کہا کہ پاکستانی شوبز شخصیات کو لباس کے انتخاب میں حدود کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے۔

 

 

فضا علی کا کہنا تھا کہ میرے خیال میں اداکاراؤں کو اپنی حدود برقرار رکھنی چاہئیں کیونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہمیں اپنی ثقافت کو فالو کرنا چاہیے، اگر اداکارائیں بولڈ لباس پہنتی ہیں تو اسے اسلامی ریاست میں مناسب نہیں سمجھا جاتا، جس کے بعد تنازع اور تنقید جنم لیتی ہے کیونکہ لوگ اپنی اداکاراؤں کو اس انداز میں دیکھنا پسند نہیں کرتے۔

انٹرویو کے دوران میزبان نے سوزین خان کی پرانی بولڈ سوشل میڈیا ویڈیوز کا بھی ذکر کیا اور ان سے سوال کیا کہ انہوں نے اپنی وائرل بولڈ ریلز اب تک ڈیلیٹ کیوں نہیں کیں۔

اس گفتگو کے بعد سوشل میڈیا پر مختلف صارفین کی جانب سے ملے جلے ردعمل سامنے آرہے ہیں۔


