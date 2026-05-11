صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے مؤقف کو مکمل طور پر رد کر دیا

تازہ ترین بین الاقوامی خبروں کے مطابق، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واقعی ایران کی جانب سے پیش کردہ تجاویز کو مسترد کر دیا ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی سوشل میڈیا ایپ ‘ٹروتھ سوشل’ پر ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے پاکستانی ثالثوں کے ذریعے موصول ہونے والے ایرانی جواب کو “مکمل طور پر ناقابل قبول” قرار دیا۔
-
ٹرمپ کا بیان: ٹرمپ نے لکھا: “میں نے ابھی ایران کے نام نہاد ‘نمائندوں’ کی جانب سے دیا گیا جواب پڑھا ہے۔ مجھے یہ پسند نہیں آیا—یہ مکمل طور پر ناقابل قبول ہے!”
-
پس منظر: یہ جواب اس امن تجویز کے تناظر میں آیا تھا جو امریکہ نے ایک ہفتہ قبل پیش کی تھی، جس کا مقصد آبنائے ہرمز (Strait of Hormuz) کو دوبارہ کھولنا اور ایران کے جوہری پروگرام پر پابندیاں لگانا تھا۔
-
ایران کا موقف: ایرانی میڈیا کے مطابق، تہران نے اپنی تجویز میں امریکی پابندیوں کے خاتمے، بحری ناکہ بندی ختم کرنے اور علاقائی سیکورٹی کی ضمانتوں کا مطالبہ کیا تھا۔
-
ردِ عمل: ٹرمپ کے اس سخت ردِ عمل کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں فوری اضافہ دیکھا گیا ہے کیونکہ اس سے مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کے طول پکڑنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔