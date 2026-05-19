سبینا فاروق نے انمول پنکی سے متعلق کیا کہا؟

اداکارہ سبینا فاروق نے انمول پنکی کیس کے مزاحیہ تبصرہ کیا جو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگیا۔
فوٹو اور ویڈیو شیئرنگ ایپ انسٹاگرام اسٹوری میں اداکارہ سبینا فاروق نے اپنی تصویر شیئر کی جس میں وہ گاڑی میں موجود ہیں اور چائے کُلچے کھا رہی ہیں۔
انہوں نے پوسٹ شیئر کرتے ہوئے کیپشن میں لکھا کہ ’پنکی کے پاس ہوں گے مہنگے نشے لیکن اصل نشہ تو چائے کلچے میں ہی ہے۔
واضح رہے کہ انمول پنکی کو کوکین کیس میں 12 مئی کو کراچی سے گرفتار کیا گیا جس کے بعد انہیں عدالت میں پیش کیا گیا اور 22 مئی تک انہیں جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا گیا ہے۔
گرفتار ملزمہ نے دوران تفتیش کئی اہم انکشافات کیے ہیں اور کئی بڑے نام بھی سامنے آئے ہیں۔