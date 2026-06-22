برطانوی سابق ڈی یو پی رہنما سر جیفری ڈونلڈسن بچوں سے جنسی زیادتی کے جرم میں قصوروار قرار

برطانیہ کی عدالت نے شمالی آئرلینڈ کی ڈیموکریٹک یونینسٹ پارٹی (DUP) کے سابق رہنما سر جیفری ڈونلڈسن کو بچوں سے جنسی زیادتی سے متعلق متعدد الزامات میں قصوروار قرار دے دیا ہے۔ عدالتی کارروائی کے دوران ڈونلڈسن نے اپنے خلاف عائد کئی سنگین الزامات کا اعتراف کیا، جس کے بعد عدالت نے انہیں مجرم قرار دیتے ہوئے سزا سنانے کی کارروائی آئندہ سماعت تک مؤخر کر دی۔
یہ فیصلہ شمالی آئرلینڈ کی سیاست میں ایک بڑا دھچکا تصور کیا جا رہا ہے، جبکہ متاثرہ خاندانوں کی جانب سے انصاف کی فراہمی پر اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے۔ سیاسی حلقوں نے بھی اس فیصلے کو قانون کی بالادستی کی مثال قرار دیا ہے۔