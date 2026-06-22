مذاکرات کے پہلے دن کی غیر یقینی صورتحال کے بعد تیل کی قیمتوں میں اضافہ

مذاکرات کے پہلے دن غیر یقینی صورتحال، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ
بین الاقوامی مذاکرات کے پہلے روز کسی واضح پیش رفت نہ ہونے اور غیر یقینی صورتحال برقرار رہنے کے باعث عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ سرمایہ کاروں نے ممکنہ سپلائی خدشات اور جغرافیائی سیاسی کشیدگی کے پیش نظر تیل کی خریداری میں اضافہ کیا، جس سے قیمتیں اوپر چلی گئیں۔
ماہرین کے مطابق اگر آئندہ مذاکرات میں مثبت پیش رفت نہ ہوئی تو تیل کی قیمتوں میں مزید اتار چڑھاؤ دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ دوسری جانب توانائی کی عالمی منڈی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے کیونکہ کسی بھی بڑے فیصلے کے اثرات عالمی معیشت اور ایندھن کی قیمتوں پر مرتب ہو سکتے ہیں۔