برطانوی وزیراعظم امیگریشن اور توانائی پالیسیوں میں ناکام، مستعفی ہو جائیں گے: ٹرمپ

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے برطانوی وزیراعظم پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ امیگریشن اور توانائی سے متعلق اپنی پالیسیوں میں ناکام ہو چکے ہیں اور ان پر سیاسی دباؤ مسلسل بڑھ رہا ہے۔ ٹرمپ کے مطابق برطانیہ میں غیر قانونی امیگریشن، توانائی کے بڑھتے ہوئے اخراجات اور عوامی بے چینی نے حکومت کی مقبولیت کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔
انہوں نے دعویٰ کیا کہ موجودہ حالات کے پیش نظر برطانوی وزیراعظم زیادہ عرصہ اپنے عہدے پر برقرار نہیں رہ سکیں گے اور بالآخر انہیں استعفیٰ دینا پڑے گا۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ برطانیہ کو مضبوط سرحدی کنٹرول، سستی توانائی اور معاشی استحکام کے لیے نئی حکمت عملی اپنانا ہوگی۔
دوسری جانب برطانوی حکومت کی جانب سے ٹرمپ کے بیان پر فوری طور پر کوئی باضابطہ ردعمل سامنے نہیں آیا، جبکہ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ بیان برطانیہ کی داخلی سیاست پر امریکی تبصرے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔