بیلجیم کے خلاف ڈرا کے بعد ایران نے ایل اے کے ڈریسنگ روم میں شکریے کا نوٹ چھوڑ دیا۔

ایران نے اتوار کے روز سوفی اسٹیڈیم (SoFi Stadium) کے لاکر روم میں ایک پیغام چھوڑا جس میں ورلڈ کپ کے دوران لاس اینجلس کی مہمان نوازی کا شکریہ ادا کیا گیا اور کہا گیا کہ وہ بیلجیم کے ساتھ 0-0 سے میچ ڈرا ہونے کے بعد، جس نے ان کی ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچنے کی امیدوں کو زندہ رکھا ہے، وقار کے ساتھ یہاں سے جا رہے ہیں۔
اس نوٹ میں ایرانی حامیوں کا بھی شکریہ ادا کیا گیا جنہوں نے دونوں میچوں کے دوران ٹیم کے لیے اپنا "دل، آواز اور روح” نچھاور کی، اور اس پیغام کا اختتام تمام ممالک کے درمیان امن، احترام اور دوستی کی پکار کے ساتھ ہوا۔
لاس اینجلس نے اب تک گروپ جی (Group G) میں ایران کے دونوں میچوں کی میزبانی کی ہے، جس کے بعد ٹیم میچوں کے درمیان تیہوانا (Tijuana)، میکسیکو میں واقع اپنے بیس پر واپس جاتی رہی ہے۔
ایران نے امریکہ میں اپنے قیام کے حوالے سے پابندیوں کی وجہ سے اس ٹورنامنٹ کا وقت تیہوانا میں رہ کر گزارا ہے اور وہیں سے اپنے میچوں کے لیے امریکہ کا سفر کیا، جبکہ ایران کی ٹیم کے متعدد اسٹاف اور حکام پر پابندی عائد کی گئی ہے۔
ایران، جس نے سوفی اسٹیڈیم میں نیوزی لینڈ کے خلاف اپنے افتتاحی میچ میں 2-2 سے ڈرا کھیلا تھا، اپنا آخری گروپ میچ سیئٹل (Seattle) میں مصر کے خلاف کھیلے گا۔