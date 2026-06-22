ایران کے مطابق مذاکرات کے پہلے دن حتمی مذاکرات شروع کرنے کے لیے ضروری شقوں پر بات ہوئی

ایران کی وزارتِ خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کابل کے ایک ہوٹل میں ہونے والے دھماکے کو، جس میں متعدد افغان اور چینی شہری ہلاک اور زخمی ہوئے، ایک "دہشت گردانہ کارروائی” قرار دیتے ہوئے اس کی شدید مذمت کی ہے۔
منگل، 20 جنوری کو جاری ہونے والے ایک بیان میں، ایران کی وزارتِ خارجہ نے کہا کہ بقائی نے متاثرین کے خاندانوں سے تعزیت کا اظہار کیا اور افغانستان اور چین کے ساتھ ایران کی یکجہتی اور ہمدردی کا پیغام پہنچایا۔
بیان کے مطابق، بقائی نے اس بات پر زور دیا کہ ایران، اپنے اصولی موقف کے مطابق، دہشت گردی اور پرتشدد انتہا پسندی کی تمام اقسام کی مذمت کرتا ہے۔
انہوں نے دہشت گردانہ خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے علاقائی اور بین الاقوامی تعاون کو مضبوط بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔
کابل میں پیر کو ہونے والے دھماکے کے بعد، چین نے طالبان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ تمام چینی شہریوں، منصوبوں اور اداروں کی سلامتی کو سنجیدگی سے یقینی بنائیں۔