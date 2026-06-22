غزہ میں اسرائیلی فائرنگ سے 9 افراد جاں بحق

محکمہ صحت کے حکام کے مطابق، ہفتے کے روز غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فضائی حملوں اور فائرنگ کے نتیجے میں ایک بچے اور الجزیرہ کے ایک صحافی سمیت کم از کم نو افراد ہلاک ہو گئے۔ محکمہ صحت کے حکام نے بتایا کہ غزہ شہر میں ایک رہائشی عمارت پر اسرائیلی فضائی حملے میں دو خواتین اور ایک بچے سمیت چار فلسطینی ہلاک ہو گئے۔ طبی عملے نے مزید بتایا کہ غزہ شہر کے محلے صبرا میں واقع عمارت پر اس حملے نے اپارٹمنٹ کو تباہ کر دیا اور کئی دوسرے لوگوں کو زخمی کر دیا۔
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