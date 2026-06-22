قطر میں ایل این جی پلانٹ دھماکہ، 13 پاکستانی اور بھارتی مزدور جاں بحق

طر میں ایل این جی پلانٹ دھماکہ، 13 پاکستانی اور بھارتی مزدور جاں بحق
قطر کے ایک ایل این جی (مائع قدرتی گیس) پلانٹ میں ہونے والے شدید دھماکے کے نتیجے میں کم از کم 13 غیر ملکی مزدور جان کی بازی ہار گئے، جن میں پاکستانی اور بھارتی شہری بھی شامل ہیں۔ دھماکے کے بعد پلانٹ میں آگ بھڑک اٹھی، جس پر قابو پانے کے لیے ریسکیو اور فائر فائٹنگ ٹیموں نے کئی گھنٹوں تک کارروائی کی۔
ابتدائی اطلاعات کے مطابق دھماکے کی وجہ جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں، جبکہ متعدد زخمیوں کو قریبی اسپتالوں میں منتقل کیا گیا ہے۔ پاکستانی اور بھارتی سفارتی حکام متاثرہ شہریوں کی شناخت اور ان کے اہل خانہ سے رابطے کے لیے قطری حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔
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