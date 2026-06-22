پی آئی اے ماہ کے اختتام تک نئے مالکان کے حوالے کیے جانے کا امکان

وزیر اعظم کے مشیر برائے نجکاری محمد علی کے مطابق، پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائنز (پی آئی اے) کی نجکاری کا عمل حتمی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے اور رواں ماہ کے اختتام سے قبل ایئرلائن کو باضابطہ طور پر نئے مالکان کے حوالے کر دیا جائے گا۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق، گزشتہ سال دسمبر میں بولی کے عمل کے بعد عالمی اور ملکی ریگولیٹری تقاضوں کی وجہ سے اس سودے میں کئی ماہ کی تاخیر کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم اب تمام مقامی اور بین الاقوامی ریگولیٹری منظوریاں حاصل کر لی گئی ہیں۔
محمد علی نے بتایا کہ اس عبوری عمل کو مکمل کرنے کے لیے مختلف ممالک میں پی آئی اے کے آپریٹنگ حقوق نئے آپریٹر کو منتقل کرنا ضروری تھا، جس کے لیے متعدد قانونی اور ریگولیٹری مراحل طے کیے گئے۔ اس کے علاوہ پی آئی اے کو پبلک لمیٹڈ ادارے میں تبدیل کرنے سے متعلق مقامی قوانین میں بھی ترامیم کی جا چکی ہیں تاکہ طویل عرصے سے زیر التوا نجکاری کے اس اہم سودے کو کامیابی سے مکمل کیا جا سکے۔