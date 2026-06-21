ڈیموکریٹس کی اکثریت پر ٹرمپ کو اقدار کی جنگ کی وارننگ

امریکا میں سیاسی درجہ حرارت ایک بار پھر بڑھ گیا ہے، جہاں ڈیموکریٹک رہنماؤں نے خبردار کیا ہے کہ اگر آئندہ انتخابات میں انہیں واضح اکثریت حاصل ہو گئی تو سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو "اقدار کی جنگ” کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ڈیموکریٹس کا کہنا ہے کہ آئندہ سیاسی مقابلہ صرف اقتدار کا نہیں بلکہ جمہوریت، آئینی اصولوں، شہری آزادیوں اور امریکی اقدار کے تحفظ کا ہوگا۔
ڈیموکریٹ رہنماؤں کے مطابق ٹرمپ کی پالیسیوں اور بیانات نے امریکی معاشرے میں تقسیم کو گہرا کیا، جبکہ وہ آئندہ انتخابات میں ایسی قیادت لانے کے خواہاں ہیں جو قومی اتحاد اور جمہوری روایات کو فروغ دے۔ دوسری جانب ٹرمپ اور ان کے حامی ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے مؤقف اختیار کر رہے ہیں کہ وہ امریکی مفادات، سرحدی سلامتی اور معاشی استحکام کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔
سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق امریکا میں انتخابی مہم مزید شدت اختیار کر سکتی ہے، جہاں دونوں بڑی جماعتیں عوامی حمایت حاصل کرنے کے لیے اپنی اپنی حکمت عملی پر عمل پیرا ہیں۔