شاہی مالیاتی رازداری کا خاتمہ، کنگ چارلس نے ذاتی ٹیکس گوشوارے جاری کر دیے

King Charles III نے شاہی مالیاتی شفافیت کی جانب ایک غیر معمولی قدم اٹھاتے ہوئے پہلی بار اپنے ذاتی ٹیکس گوشواروں کی تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ اس اقدام کو برطانوی شاہی خاندان کی مالی شفافیت بڑھانے اور عوامی اعتماد کو مضبوط کرنے کی کوشش قرار دیا جا رہا ہے۔ جاری کردہ معلومات میں ان کی آمدنی، ادا کیے گئے ٹیکس اور مالی معاملات کا خلاصہ شامل ہے، جبکہ شاہی محل کا کہنا ہے کہ یہ اقدام احتساب اور شفافیت کے اصولوں کے تحت کیا گیا ہے۔
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