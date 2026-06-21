برطانوی وزیراعظم اسٹارمر کے پیر کو مستعفی ہونے کا امکان

برطانوی وزیراعظم کیئر اسٹارمر کے پیر کو مستعفی ہونے کی قیاس آرائیاں زور پکڑ گئی ہیں۔ برطانوی اخبار دی آبزرور کی رپورٹ کے مطابق اسٹارمر اپنی جماعت لیبر پارٹی کے اندر بڑھتے ہوئے دباؤ کے باعث پیر کے روز اپنے استعفے اور اقتدار کی منتقلی کے منصوبے کا اعلان کر سکتے ہیں۔
رپورٹس کے مطابق لیبر پارٹی کے متعدد ارکانِ پارلیمنٹ اور سینئر رہنما قیادت میں تبدیلی کا مطالبہ کر رہے ہیں، جبکہ اینڈی برنہم کو ممکنہ جانشین کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ تاہم برطانوی حکومت کے ایک ذریعے نے ان خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ کیئر اسٹارمر بدستور اپنی ذمہ داریاں انجام دینے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں اور ابھی تک استعفے کا کوئی باضابطہ اعلان نہیں کیا گیا۔
سیاسی مبصرین کے مطابق حتمی فیصلہ پیر کو متوقع ہے، جس پر برطانیہ اور عالمی سیاسی حلقوں کی گہری نظر ہے۔