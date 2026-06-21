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    ڈیجیڈ اسپینس انگلینڈ کی تاریخ کے پہلے مسلمان ورلڈ کپ کھلاڑی بن گئے

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    انگلینڈ کے فٹبالر ڈیجیڈ اسپینس نے فیفا ورلڈ کپ میں شرکت کے ساتھ ایک نئی تاریخ رقم کر دی۔ وہ انگلینڈ کی نمائندگی کرنے والے پہلے مسلمان کھلاڑی بن گئے ہیں جنہوں نے ورلڈ کپ میں میدان میں اتر کر یہ اعزاز اپنے نام کیا۔

    اس تاریخی لمحے کو کھیلوں کی دنیا میں ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ شائقین فٹبال نے ڈیجیڈ اسپینس کی اس کامیابی کو نہ صرف ان کی ذاتی محنت کا نتیجہ قرار دیا بلکہ اسے کھیلوں میں تنوع، شمولیت اور مختلف ثقافتوں کی نمائندگی کی ایک مثبت مثال بھی کہا۔

    سوشل میڈیا پر بھی اسپینس کو مبارکباد دینے کا سلسلہ جاری ہے، جہاں مداح ان کی کامیابی کو نوجوان کھلاڑیوں کے لیے ایک بڑی تحریک قرار دے رہے ہیں۔

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