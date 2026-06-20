برطانیہ نے پاکستان ہاکی ٹیم کے کپتان عماد شکیل کا ویزا مسترد کر دیا۔

برطانیہ نے پاکستان ہاکی ٹیم کے کپتان عماد شکیل بٹ کا ویزا مسترد کر دیا، جس کے باعث وہ ٹیم کے ہمراہ آئندہ بین الاقوامی دورے میں شرکت نہیں کر سکیں گے۔
پاکستان ہاکی فیڈریشن (PHF) کے مطابق ویزا مسترد ہونے کے باعث ٹیم کو بڑا دھچکا پہنچا ہے۔ فیڈریشن نے اس معاملے پر برطانوی حکام سے رابطہ کرنے اور ویزا فیصلے پر نظرثانی کی درخواست کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
حکام کا کہنا ہے کہ قومی ٹیم کی تیاریوں پر اس فیصلے کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، جبکہ شائقین ہاکی نے بھی اس پیش رفت پر مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن نے امید ظاہر کی ہے کہ معاملہ جلد حل ہو جائے گا تاکہ کپتان ٹیم کو جوائن کر سکیں۔