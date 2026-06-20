ٹیکساس ۔ ماں باپ اوردادی کا قاتل 19 سالہ گورو چوپڑا گرفتار

حکام کا کہنا ہے کہ 19 سالہ گورَو چوپڑا کو ٹیکساس میں واقع ان کے گھر کے اندر مبینہ طور پر اپنے والدین اور دادی کو گولی مار کر ہلاک کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تفتیش کاروں کا یہ بھی الزام ہے کہ ملزم نے جائے وقوعہ سے فرار ہونے سے قبل اپنے بڑے بھائی پر بھی گولی چلانے کی کوشش کی، جس کے بعد پولیس نے اس کا پیچھا کیا اور یہ تعاقب ایک کار حادثے پر جا کر ختم ہوا۔ تفتیش کاروں نے بعد میں ایک ہینڈ گن (پستول) بھی برآمد کر لی ہے جس کا تعلق اس کیس سے مانا جا رہا ہے۔ چوپڑا کو کیپیٹل مرڈر (سنگین قتل) سمیت متعدد الزامات کا سامنا ہے اور انہیں بغیر ضمانت کے حراست میں رکھا گیا ہے۔
ہلاک ہونے والوں کی شناخت کملیش رانی (46)، سویتا رام (56) اور مندر کور (73) کے ناموں سے ہوئی ہے۔ پولیس نے ابھی تک قتل کی وجہ (محرک) ظاہر نہیں کی ہے۔