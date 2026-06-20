ڈونلڈ ٹرمپ نے فیفا ورلڈ کپ کے لیے سیالکوٹ میں تیار کردہ آفیشل میچ بال کو سراہا

امریکا کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فیفا ورلڈ کپ 2026 کے لیے پاکستان کے شہر سیالکوٹ میں تیار کیے گئے آفیشل میچ بال کی تعریف کرتے ہوئے اس کے اعلیٰ معیار اور شاندار کاریگری کو سراہا۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹرمپ نے ورلڈ کپ کے موقع پر استعمال ہونے والی گیند کی تیاری میں پاکستانی صنعتکاروں اور ہنرمندوں کی مہارت کو قابلِ تحسین قرار دیا۔ سیالکوٹ گزشتہ کئی دہائیوں سے عالمی معیار کے فٹبال تیار کرنے کے حوالے سے دنیا بھر میں شہرت رکھتا ہے اور مختلف بین الاقوامی ٹورنامنٹس کے لیے بھی فٹبال فراہم کرتا رہا ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ سیالکوٹ میں تیار ہونے والی اس آفیشل میچ بال کو عالمی معیار کے مطابق جدید ٹیکنالوجی سے تیار کیا گیا ہے، جو پاکستان کی اسپورٹس انڈسٹری کے لیے ایک اہم اعزاز ہے۔ اس پیش رفت سے عالمی منڈی میں پاکستانی کھیلوں کے سامان کی ساکھ مزید مضبوط ہونے کی توقع ہے۔