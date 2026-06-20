حکومت کی کفایت شعاری پالیسی ختم، جمعہ کی تعطیل بھی ختم

حکومت نے کفایت شعاری پالیسی کے تحت نافذ کیے گئے اقدامات واپس لینے کا فیصلہ کرتے ہوئے جمعہ کی سرکاری تعطیل بھی ختم کر دی ہے۔ اس فیصلے کے بعد تمام وفاقی سرکاری دفاتر اب ہفتے میں پانچ دن معمول کے مطابق کام کریں گے اور جمعہ کو بھی مکمل دفتری اوقات کے مطابق کھلے رہیں گے۔
حکام کے مطابق یہ فیصلہ حکومتی امور کو مزید مؤثر بنانے، عوام کو بہتر خدمات کی فراہمی اور انتظامی نظام میں بہتری لانے کے لیے کیا گیا ہے۔ اس سے قبل اخراجات میں کمی اور توانائی کے تحفظ کے لیے جمعہ کی تعطیل سمیت مختلف کفایت شعاری اقدامات نافذ کیے گئے تھے۔
حکومت کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات کے پیش نظر ان اقدامات پر نظرثانی کی گئی ہے، جبکہ متعلقہ اداروں کو نئے فیصلے پر فوری عمل درآمد کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔