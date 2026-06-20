ٹیکساس :ماں باپ اوردادی کا قاتل ،19 سالہ گورو چوپڑا گرفتار

حکام کا کہنا ہے کہ 19 سالہ گورو چوپڑا کو ٹیکساس میں واقع ان کے گھر کے اندر مبینہ طور پر اپنے والدین اور دادی کو گولی مار کر ہلاک کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تفتیش کاروں کا یہ بھی الزام ہے کہ اس نے فرار ہونے سے پہلے اپنے بڑے بھائی کو بھی گولی مارنے کی کوشش کی، جس کے بعد پولیس نے اس کا پیچھا کیا اور یہ تعاقب ایک حادثے پر جا کر ختم ہوا۔ بعد میں تفتیش کاروں نے ایک ہینڈ گن برآمد کی جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اس کا تعلق اسی کیس سے ہے۔ چوپڑا کو کیپٹل مرڈر (سنگین قتل) سمیت متعدد الزامات کا سامنا ہے، اور اسے بغیر ضمانت کے حراست میں رکھا گیا ہے۔
مقتولین کی شناخت کملیش رانی (46)، سویتا رام (56)، اور مندر کور (73) کے ناموں سے ہوئی ہے۔ پولیس نے ابھی تک قتل کی کوئی وجہ (محرک) ظاہر نہیں کی ہے۔