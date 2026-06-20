سوئٹزرلینڈ میں امریکہ–ایران مذاکرات دوبارہ شروع، لبنان جنگ بندی کے بعد امیدیں بحال

امریکہ اور ایران کے درمیان عبوری معاہدے پر دستخط کے محض چند دن بعد، لبنان میں تازہ لڑائی نے سب کچھ تقریباً پٹری سے اتار دیا تھا۔ اب، جب کہ اسرائیل اور حزب اللہ جمعہ کے روز جنگ بندی پر راضی ہو گئے ہیں، مذاکرات دوبارہ بحال ہو گئے ہیں۔
ایکسپیوس (Axios) کے مطابق، امریکی ایلچی اسٹیو وٹکاف (Steve Witkoff) سوئٹزرلینڈ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں جہاں وہ جیرڈ کشنر (Jared Kushner) کے ساتھ شامل ہوں گے جو پہلے ہی وہاں موجود ہیں، جب کہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کے ہفتے کے روز وہاں پہنچنے کا امکان ہے۔ توقع ہے کہ دونوں فریقین 14 نکات پر مشتمل یادداشت (memorandum) کو ایک مستقل معاہدے میں تبدیل کرنے کے مقصد سے تکنیکی مذاکرات کا آغاز کریں گے۔