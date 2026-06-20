پاکستان میں اب بھارت، بنگلہ دیش، چین اور سری لنکا سمیت خطے کے کئی ممالک کے مقابلے میں پٹرول سستا ہے

پاکستان میں پٹرول کی قیمت اب بھارت، بنگلہ دیش، چین اور سری لنکا سمیت خطے کے کئی ممالک کے مقابلے میں کم ہو گئی ہے۔ حالیہ قیمتوں کے مطابق پاکستان میں صارفین کو نسبتاً سستا پٹرول دستیاب ہے، جس سے عوام کو ایندھن کے اخراجات میں کچھ ریلیف ملا ہے۔
ماہرین کے مطابق مختلف ممالک میں پٹرول کی قیمتوں کا انحصار عالمی خام تیل کی قیمت، ٹیکسوں، درآمدی اخراجات اور حکومتی پالیسیوں پر ہوتا ہے۔ پاکستان میں حالیہ قیمتوں کے باعث خطے کے متعدد ممالک کے مقابلے میں پٹرول نسبتاً کم قیمت پر فروخت کیا جا رہا ہے۔
حکام کا کہنا ہے کہ حکومت عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں اور ملکی معاشی صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا باقاعدگی سے جائزہ لے رہی ہے تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا جا سکے۔