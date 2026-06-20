موٹروے پولیس نے تمام گاڑیوں کے لیے پرانی رفتار کی حد بحال کر دی

موٹروے پولیس نے تمام گاڑیوں کے لیے پہلے سے مقررہ رفتار کی حد دوبارہ بحال کر دی ہے۔ اس فیصلے کے بعد موٹرویز پر مختلف اقسام کی گاڑیوں کے لیے وہی اسپیڈ لمٹ نافذ العمل ہوگی جو اس سے قبل مقرر تھی۔
موٹروے پولیس کے مطابق رفتار کی حد کی بحالی کا مقصد ٹریفک کے بہتر بہاؤ کو برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ سڑکوں پر حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔ ڈرائیورز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ مقررہ رفتار کی پابندی کریں اور ٹریفک قوانین پر مکمل عمل کریں تاکہ حادثات سے بچا جا سکے۔
حکام نے خبردار کیا ہے کہ رفتار کی حد سے تجاوز کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی، جبکہ شہریوں سے محفوظ ڈرائیونگ اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی اپیل بھی کی گئی ہے۔