جنگ بندی مذاکرات سے قبل لبنان میں اسرائیلی حملوں میں درجنوں افراد شہید

لبنان میں ممکنہ جنگ بندی مذاکرات سے قبل اسرائیلی فضائی حملوں میں شدت آ گئی، جن کے نتیجے میں مختلف علاقوں میں درجنوں افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ حملوں کے بعد متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں جبکہ کئی عمارتوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔
لبنانی حکام کے مطابق فضائی حملوں نے رہائشی علاقوں کو بھی نشانہ بنایا، جس کے باعث شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ دوسری جانب اسرائیل کا کہنا ہے کہ کارروائیاں عسکری اہداف کے خلاف کی جا رہی ہیں۔
عالمی برادری نے بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے تمام فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے اور جنگ بندی مذاکرات کو کامیاب بنانے کے لیے فوری اقدامات کرنے پر زور دیا ہے۔